28-летний шведский игрок Олоф olofmeister Кайбьер заменил Николу NiKo Ковача в команде FaZe Clan по CS:GO. Кайбьер будет временной заменой в коллективе на ближайших чемпионатах. Организация тепло встретила киберспортсмена в своём твиттере.

Одна легенда уходит, другая легенда возвращается. Встречайте olofmeister, который возвращается в стартовый состав FaZe по CS:GO, чтобы поучаствовать в грядущих матчах!

Olofmeister выступал за FaZe Clan до конца мая 2020 года, после чего решил взять перерыв в карьере. В своих социальных сетях игрок отметил, что не тренировался долгое время, но постарается сделать всё, чтобы не подвести организацию.

Я вернулся… ненадолго! Еще несколько дней назад я ничего не знал об этом, но буду рад поиграть на BLAST с ребятами. Я вообще не притрагивался к игре, но постараюсь сделать всё, что в моих силах.

28 октября босниский киберспортсмен Никола NiKo Ковач присоединился к составу G2 по CS:GO. Ковач играл за FaZe Clan на протяжении последних 3,5 лет, а теперь будет выступать под одним тегом со своим двоюродным братом Неманией hunter Ковачем.