BIG встретятся с FaZe Clan в рамках онлайн турнира BLAST Premier Fall Series 2020 по CS:GO. Коллектив Олофа Olofmeister Кайбьера встретится со своими соперниками в 21:30 по московскому времени.

BIG vs FaZe Clan

Немецкий коллектив достаточно успешно выступает в последних матчах и успел выиграть шведский состав fnatic в открывающем матче турнира со счётом 2:0, а также обыграть G2 и GODSENT со счётом 2:1 оба матча. Единственными поражениями стали игры против победителей DreamHack Open Fall 2020 Heroic, где в равной борьбе немцы уступили со счётом 2:0 и финалистам этого же турнира Vitality.

В FaZe Clan недавно произошли замены. 28-летний шведский игрок Олоф olofmeister Кайбьер заменил Николу NiKo Ковача в команде FaZe Clan по CS:GO. Кайбьер будет временной заменой в коллективе на ближайших чемпионатах. Что ждать от европейского состава неизвестно, ведь шведский игрок обратил внимание на то, что давно не тренировался в игре.

Следить за этими трансляциями можете на официальном Twitch канале чемпионата — blastpremier.