Чешско-узбекский боец UFC в среднем весе Махмуд Мурадов рассказал о любви к Dota 2.

По словам Мурадова, когда был карантин, он специально купил игровой ноутбук. Боец отметил, он играет в Доту минимум два-три часа в день, и за карантин набралось больше 200 часов.

«Я сейчас играю за одну команду, которая мне платит немаленькие деньги в месяц за то, что я просто играю за их команду в Доту. Платят 3-5 тысяч евро в месяц. Просто играю от их имени. До конца года у меня контракт, после Нового года – они очень довольны – они хотят новый контракт», — сказал Мурадов, слова которого приводит Disgusting Men.

Отметим, ранее стало известно, что Мурадов выбыл из поединка с Кевином Холандом из-за коронавируса.