Опубликован предварительный список участников 4-го этапа Кубка России

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный список участников четвертого этапа Кубка России, который пройдет в Казани.

Среди мужчин примут участие 12 спортсменов, среди который Андрей Мозалев и Илья Яблоков.

Девушек заявлено ровно такое же число. В Кубке России могут выступить Станислава Константинова, Алена Косторная, Александра Трусова и Софья Самодурова.

Также в Кубке России выступит 11 танцевальных пар. Это в том числе Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов и Тарасова/Морозов.

В танцах заявлено семь пар, в том числе Степанова/Букин.