Опубликован предварительный список участников 4-го этапа Кубка России

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный список участников четвертого этапа Кубка России, который пройдет в Казани.
Среди мужчин примут участие 12 спортсменов, среди который Андрей Мозалев и Илья Яблоков.
Девушек заявлено ровно такое же число. В Кубке России могут выступить Станислава Константинова, Алена Косторная, Александра Трусова и Софья Самодурова.
Также в Кубке России выступит 11 танцевальных пар. Это в том числе Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов и Тарасова/Морозов.
В танцах заявлено семь пар, в том числе Степанова/Букин.
Напомним, Анна Щербакова победила на третьем этапе Кубка России. Ученица Этери Тутберидзе победила в произвольной программе. Во время исполнения Щербакова отменно сделал флип в четыре оборота. Для Щербаковой это уже вторая победа на этапах национального кубка в этом сезоне.
У мужчин первое место занял Михаил Коляда.
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