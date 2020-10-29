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  • 18:11,  29 октября 2020
Фигурное катание
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Опубликован предварительный список участников 4-го этапа Кубка России

Алёна Косторная. Фото: скриншот видео
Алёна Косторная. Фото: скриншот видео

Федерация фигурного катания на коньках России опубликовала предварительный список участников четвертого этапа Кубка России, который пройдет в Казани.

Среди мужчин примут участие 12 спортсменов, среди который Андрей Мозалев и Илья Яблоков.

Девушек заявлено ровно такое же число. В Кубке России могут выступить Станислава Константинова, Алена Косторная, Александра Трусова и Софья Самодурова.

Также в Кубке России выступит 11 танцевальных пар. Это в том числе Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов и Тарасова/Морозов.

В танцах заявлено семь пар, в том числе Степанова/Букин.

Напомним, Анна Щербакова победила на третьем этапе Кубка России. Ученица Этери Тутберидзе победила в произвольной программе.  Во время исполнения Щербакова отменно сделал флип в четыре оборота. Для Щербаковой это уже вторая победа на этапах национального кубка в этом сезоне.

У мужчин первое место занял Михаил Коляда.

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