Игрок команды HellRaisers Александр Nix Левин поделился своим мнением об игроках в League of Legends и Dota 2. Киберспортсмен отметил, что южнокорейский профессиональный игрок Ли Faker Сан Хёк отыгрывает по максимуму, какая бы сложная игра для него не была в самом начале.

Когда я был на буткемпе в M19, там были лолеры, которые 8-е место на чемпионате мира заняли. На самом деле LoL далеко от Dota 2 ушла, на 20 лет ее в развитии и профессионализме обгоняет, как я считаю. Я интересуюсь успехом величайших игроков, и я спрашивал про Faker. Тогда, на тот момент, он доминировал прям над всем миром, три титула взял, безоговорочный бог игры.

Nix также отметил, что умение выступать на все сто процентом тренируются медитацией и именно поэтому киберспортсмен всё держит под контролем и не поддаётся тильту и прочей агрессии.

Ранее Левин высказался на счёт текущей формы лучшей команды мира по версии ESL Team Secret. Левин считает, что киберспортивная команда достаточно много отдыхает и именно поэтому постоянно находится в тонусе.