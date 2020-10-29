Бийол: Обсуждали с Влашичем его возможный переход в «Зенит»

Полузащитник «Ганновера» Яка Бийол, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, рассказал, что поддерживает связь с одноклубниками по армейской команде.

По словам Бийола, он смотрит почти все игры и пропустил только одну за то время, пока он в Германии.

Бийол отметил, он всегда на связи с Бистровичем и Влашичем, а также с Магнуссоном и Сигурдссоном.

Словенец отметил, что обсуждал с Влашичем его возможный переход в «Зенит».

«Да, мы обсуждали это, но вы сами все видите — он остался в ЦСКА. Не могу говорить его решениях, это не мое дело», — сказал Бийол, слова которого приводит Sport24.