Бийол: Обсуждали с Влашичем его возможный переход в «Зенит»

Полузащитник «Ганновера» Яка Бийол, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, рассказал, что поддерживает связь с одноклубниками по армейской команде.
По словам Бийола, он смотрит почти все игры и пропустил только одну за то время, пока он в Германии.
Бийол отметил, он всегда на связи с Бистровичем и Влашичем, а также с Магнуссоном и Сигурдссоном.
Словенец отметил, что обсуждал с Влашичем его возможный переход в «Зенит».
«Да, мы обсуждали это, но вы сами все видите — он остался в ЦСКА. Не могу говорить его решениях, это не мое дело», — сказал Бийол, слова которого приводит Sport24.
Напомним, Влашич входил в сферу интересов петербургского «Зенита». Сине-бело-голубые предлагали за игрока 25 миллионов евро и были готовы платить 22-летнему футболисту 4,5 миллиона евро в год. Также СМИ сообщали, что «Зенит» готовит новое предложение по полузащитнику в размере 35 миллионов.
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