UFC опубликовал промо к поединку на турнире UFC Fight Night 181 между американцем Юраей Холлом и бразильцем Андерсоном Силвой.

Бой между десятым номером рейтинга среднего дивизиона и легендой промоушена пройдет в ночь с 31 октября на 1 ноября.

Отметим, Андерсон Силва является владельцем рекорда в UFC — он автор самой длинной победной серии в промоушене, 16 побед подряд. Серия 28 июня 2006 года и закончилась 13 октября 2012-го.

Силва ранее объявил, что поединок против Холла станет последним в его карьере. В данный момент бразильцу 45 лет.

Ранее бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Сильва поделился мнением по поводу самого великого бойца всех времен. Андерсон Сильва считает, что у Джонса был свой лучший момент, а у Хабиба — свой.