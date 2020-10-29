Ринат KingR Абдуллин присоединился с ростеру HellRaisers по Dota 2. СЕО организации Алексей Magician Слабухин поприветствовал новичка и рассказал, почему именно они взяли этого игрока и сколько времени потребовалось на поиск достойного кандидата.

Поиски «пятёрки» в состав были долгими: ещё начиная с июля после ухода RodjER и желания Miposhka уйти в инактив, мы были завязаны на поиске игроков 4 и 5 позиций. И с «пятёркой» было сложнее всего: мы смотрели как молодых ноунеймов, так и «старичков» сцены, тестировали переход с других позиций на пятую. Сейчас самое время для экспериментов и тестов перед сезоном DPC.

Слабухин добавил, что Ринат является очень позитивным парнем, а также поделился информацией о том, что в ближайшем времени выйдет большой выпуск, в которого директор расскажет о всех трансферах более детально.

Состав HellRaisers выглядит следующим образом: