«Зенит» проиграл третий матч подряд, добавив к тяжелым неудачам с «Брюгге» и «Рубином» унылое поражение в Дортмунде. После третьей неудачи в очередной раз пошли нападки на Сергея Семака: дескать, решил поставить «автобус», не провел ни одной вразумительной атаки и закономерно проиграл.

Но давайте взглянем на этот матч рационально. До 78-й минуты, когда Вячеслав Караваев решил не к месту использовать руки, «Боруссия» создала у ворот «Зенита» полтора момента, все из которых пришлись на первый тайм. Понятно, что Дортмунд владел игровым преимуществом, но «Зенит» защищался очень достойно, уверенно обороняя устраивающий счет в матче с фаворитом группы.

Семаку вменяют, что у «Зенита» в этой игре не было нормальных атак. Но это очень легко объяснить. Изначально планом тренера была попытка попытаться контролировать мяч. Именно с этой целью в игре, например, сыграл Вендел, а не Оздоев. В первые 10 минут план Семака работал прекрасно: «Зенит» даже на какое-то время заставил Дортмунд работать без мяча, четко выходя из-под прессинга черно-желтых. Но ближе к 15-й минуте матча «Зенит» оказался не в состоянии поддерживать такой высокий уровень позиционный атаки. В результате опустился в «автобус».

Проблемы «Зенита» с проведением любых атак в первом тайме были связаны со слабой игрой Артема Дзюбы, который, проиграв несколько единоборств, где ситуация была на грани фола, потерял уверенность. Расстройство Дзюбы вылилось в замену в перерыве. Дзюба, по сути, был единственной опцией «Зенита» хоть как-то отстреливаться своими атаками. После его замены, когда вышел Андрей Мостовой, не получалось вообще ничего.

А теперь, почему не стоит так уж сильно «Зенит» ругать. Первое — начиная с лета, когда возобновился сезон в футбольной Европе, «Зенит» сыграл больше всех остальных клубов Лиги чемпионов — 24 игры. Все потому, что в России не только доиграли предыдущий сезон, но еще и успели больше сыграть в новом сезоне. При этом добавлялись матчи Кубка и Суперкубка России. На данном отрезке «Зенит» не может летать — он терпит. Терпит, как может.

Второе — Семак не мог рассчитывать на Азмуна и Малкома. По сути, это два самых классных игрока «Зенита» с точки зрения атаки. Именно с ними связаны главные бомбардирские затеи сине-бело-голубых. Даже помимо голов (Азмун) и передач (Малком) эти двое обладают важнейшим качеством: в условиях жесткого прессинга умеют обыграть один в один и способны тупо убежать. «Зенит» не имел контригры в матче с «Боруссией» ровно потому, что это делать некому.

Дзюба, при всех своих сильных сторонах, крайне зависимый от партнеров, ему нужно чтобы под его скидки бежали. А в Дортмунде таких игроков у «Зенита» не было.

По сути, Семак угодил в патовую ситуацию. Крайне тяжелый отрезок с точки зрения важности матчей и плотности календаря наложился на физическую и психологическую усталость игроков с травмами ведущих футболистов.

А Семак еще достойно держится. Он не пеняет на эти обстоятельства, хотя мог бы. Философски говорит о том, что футбол состоит из побед и поражений. 90% тренеров в его ситуации начали бы оправдываться.

Семака нужно не увольнять, а поддержать. Ему нужно доверие, а не критика. Лучшей помощью станет гарантия доработки до конца контракта, чтобы тренер, во-первых, попытался преобразовать текущие обстоятельства, а во-вторых, элементарно дождался выздоровления своих лучших футболистов. На данном этапе сезона еще ничего не проиграно — ни в РПЛ, ни в Лиге чемпионов.