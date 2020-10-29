Снайпер команды Natus Vincere Александр s1mple Костылев поделился своими мыслями после поражения против OG в рамках онлайн турнира BLAST Premier Fall 2020 по CS:GO. Костылев считает, что причиной поражения стало позднее время проведения матча.

1:2 против OG, GGWP. Устали играть в такое время, но все были в равных условиях. Как минимум прошли на BLAST Finals.

Многие пользователи поддержали киберспортсмена, так как «Рождённые Побеждать» выступают на турнирах практически без перерывов и показывают отличную игру, доходя до финальных матчей.

28 октября Natus Vincere сначала обыграли NiP, а затем не смогли справиться с OG в гранд-финале группы. Обе команды прошли в следующую стадию турнира, которая пройдёт с 8 по 13 декабря в онлайн-формате.

Онлайн турнир BLAST Premier: Fall 2020 проходит с 26 октября по 4 ноября. 12 команд из европейского и из СНГ-региона разыгрывают между собой $150 тыс, а три лучшие команды получат по $25 тыс. Среди СНГ представителей на турнире есть только Natus Vincere. Следить за этой командой и за турниром можете в нашем репортаже.