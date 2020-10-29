Хрюнов: Наши с Гассиевым цели — Фьюри, Джошуа. Можно набить бубен Уайлдеру

Промоутер Владимир Хрюнов рассказал о планах российского боксера Мурата Гассиева в случае победы в бое против Нури Сефери.

По словам Хрюнова, его с Гассиевым цели в супертяжелом весе — бои с топами.

«С Джошуа, с Фьюри. Можно набить бубен какому-нибудь Уайлдеру. Очень хотим организовать бой в родном для Мурата Владикавказе. Но, к сожалению, там еще не достроен стадион. Когда будет готов — его на бой Гассиева забьют полностью. И это будет событие», — сказал Хрюнов, слова которого приводит Sport24.

Отметим, что последний раз экс-чемпион WBA и IBF 27-летний Гассиев дрался на ринге в июле 2018 года, однако затем перенс операцию на плече и сменил весовую категорию. После этого дебют Гассиева в тяжелом весе несколько раз окладывался по разным причинам.

31 октября Гассиев подерется в Сочи с Нури Сефери.