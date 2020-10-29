Состав Natus Vincere по CS:GO один из самых ярких на мировой арене, а Александр s1mple Костылев любимец зрителей из-за своего фееричного индивидуального мастерства. На протяжении всей истории «Рождённых Побеждать» клуб успел выиграть десятки крупных турниров и завоевать множество наград.

В СНГ-регионе NAVI и вовсе являются самой популярной командой, а другие регионы также любят российский коллектив по CS:GO и следят за их матчами не хуже, чем за своими местными коллегами.

Однако есть у жёлто-чёрных и один большой минус. Об этом говорят практически все аналитики и комментаторы. NAVI одна из самых нестабильных команд в киберспортивном CS:GO. Стабильность — понятие достаточно размытое. Каждый понимает, что играть 100% своих матчей на пиковой форме невозможно.

С Natus Vincere история обстоит максимально радикальным образом. Форма команды, как маятник, может за несколько дней из наилучшей переметнуться в самую ужасную. Например, в важной стадии турнира против слабенького тир-2 коллектива «Рождённые Побеждать» могут не справиться и проиграть 2-0, а уже на следующий день обыграть грандов сцены, не дав им и 10 раундов за две карты.

Аналитик CS:GO Якоб Pimp Виннече также высказался на счёт данной ситуации в своём твиттере. Виннече считает, что внутри команды определённо есть какие-то сложности.

Я начинаю уставать от NAVI. Один и тот же цирк снова и снова. Динамика внутри команды явно нездоровая, вот и всё. Оправдания про онлайн и про разлуку скучны. Все в одних и тех же условиях. Исправьте это, вместо того чтобы постоянно говорить об этом.

Увы, но современные реалии киберспорта таковы, что любая команда может обыграть любую. С 2017 по 2019 год никто и подумать не мог, что датский клуб Astralis всё-таки отпустит своё первое место в рейтинге HLTV, потому что игроки показывали невероятный уровень командной игры и взаимодействия с гранатами.