Наставник «Зенита-2» Владислав Радимов оценил неудачу «Зенита» в игре второго тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2).

Радимов отметил, что выступление всех российских клубов в Лиге чемпионов на этой неделе, конечно, плохое. Но и играли с не с самыми простыми соперниками. «Зенит», по словам Радимова расстроил результатом, но от игры многого и не ждали. «Боруссия» была слишком хороша и ничего не позволила сделать.

«Ещё впереди четыре матча, ключевые матчи с «Лацио». Всё до сих пор в руках «Зенита». Будем верить и болеть», — приводит слова Радимова «Чемпионат».

Следующую встречу в Лиге чемпионов «Зенит» проведёт 4 ноября на «Газпром-Арене» с «Лацио».