Россиянин Андрей Рублёв, почти не вспотев, пробился в четвертьфинал турнира в Вене. Его соперником был Янник Синнер из Италии, который отказался от продолжения борьбы уже спустя девять минут после начала поединка. В этот момент россиянин вёл с брейком со счетом 2:1.

Интересно, что внешне никаких травм у Синнера не наблюдалось. Соперники, которые впервые встречались друг с другом, провели на корте 9 минут. Так Рублев оформил свою 36-ю победу в сезоне, уступив только семь раз.

На стадии 1/4 финала соперником Рублева будет победитель матча между чилийцем Кристьяном Гарином и австрийцем Домиником Тимом.

Соревнования в Австрии завершатся 1 ноября. В прошлом году турнир выиграл Доминик Тим, одолевший в трех партиях аргентинца Диего Шварцмана в финале.