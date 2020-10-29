Эксперт в области моды Александр Шевчук, являющееся главным стилистом шоу «Ледниковый период», рассказала о том, как подбирается образ для ведущей шоу Алины Загитовой.

По словам Шевчук, сейчас многие бутики и шоурумы закрыты, поэтому процесс отбора одежды усложнился — не все досягаемо.

Мы привозим вещи в гримерку «Лужников», примеряем. Какие-то варианты утверждаем, их смотрят дальше. Конечно же, если Алине это нравится, если она чувствует себя комфортно, то она идет и снимается в этом», — приводит слова Шевчук Sport 24.

Как отметила Шевчук, Загитова создает на экране образ экстравагантной фигуристки. Стили допустила, что иногда Загитова в кадре смотрится пухлее — здесь много зависит от съемки, от камеры, от света.

Напомним, Алина Загитова презентует номер «Эсмеральда» на гала-вечере 7 ноября под названием «Влюбленные в фигурное катание», спортсменка должна была выступить с ней еще в начале года на гала-шоу после чемпионата мира в Монреале, а также на шоу «Россия вперед»