Форвард «Зенита» Сердар Азмун вызван в национальную команду Ирана на ноябрьские товарищеские игры. Об этом сообщает т пресс-служба петербургского клуба.

Отмечается, что наставник сборной Ирана Драган Скокич футболистов, которые приглашёны для подготовки к ближайшим встреча сборных. Среди них оказался форвард петербургского клуба Сердар Азмун.

Иран сыграет два товарищеских матча — с Боснией и Герцеговиной в Сараево, 12 ноября, а также с Ираном Б в Тегеране 17 ноября.

Напомним, что Азмун пропускал две последних встречи «Зенита» с «Рубином» и «Боруссией». Ранее у футболиста была выявлена ангина. Нападающий должен приступить к индивидуальным тренировкам в ближайшее время.

В текущем сезоне 25-летний Азмун сыграл 11 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу. За сборную Азмун сыграл 49 матчей и забил 32 мяча.