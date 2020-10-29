Спортивный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение о российском бойце UFC, чемпионе промоушена Хабибе Нурмагомедове.

По словам Орлова, завершать карьеру или нет — решать Хабибу. Орлов считает, что только не нужно его возвеличивать. Чемпионских поясов много, много геров. По мнению Орлова, в спорте нельзя демонизировать людей.

«Выиграл — молодец, но он не самый великий. Его же подают как самого великого. В спорте нельзя так подавать, надо относиться проще, не надо, чтобы фанфары гремели в адрес одного спортсмена. Огромные премии дают этим спортсменам, а на следующий день они проигрывают. И что дальше?» — отметил Орлов в эфире «Эхо Москвы в Петербурге»

Напомним, 24 октября Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры после победы над Джастином Гэтжи. Ранее российский чемпион возглавил рейтинг бойцов UFC вне весовых категорий.