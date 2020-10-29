Хавбек «Локомотива» Гжегож Крыховяк в минувшее трансферное окно уйти из московского клуба и перейти в «Зенит». Как сообщает Причина Eurosport.ru, имел место быть конфликт с главным тренером Марко Николичем.

Отмечается, что после возникшего конфликта поляк отказался выходить на игру с «Зенитом» (0:0), тогда в «Локо» информировали о травме игрока. Уже спустя четыре дня Крыховяк целиком провел игру за сборную Польши против Нидерландов.

Как сообщает источник, перед закрытием трансферного окна в России «Зенит» вышел на «Локомотив» по вопросу приобретения Крыховяка, однако времени для сделки было мало.

В итоге, тренер и футболист договорились, что Крыховяк доиграет до зимнего перерыва, а затем стороны примут решение о будущем 30-летнего игрока, контракт которого истекает летом 2022 года.