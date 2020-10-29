Аргентинский хавбек «Эльче» Эмилиано Ригони пояснил свое решение о переходу в испанский клуб из «Зенита».

По словам Ригони, у него было предложение из Испании и Италии. Он выбрал «Эльче», поскольку там работает аргентинский тренер, которого уже знал.

«Мне лично нужно было уехать из России. Все было сделано в последнюю минуту. Но это хорошие изменения для меня, потому что это амбициозный проект, и он будет постепенно расти», — сказал Ригони.

Аргентинец объяснил разницу между чемпионатами. В Испании футбол более техничных, Ригони чувствует себя хорошо, учитывая игровое время, которое уже получил.

Ранее Александр Медведев отмечал, что свою роль в переходе Ригони в «Эльче» мог сыграть аргентинский владелец клуба. Медведев отметил, что у Ригони была возможность играть в «Сочи» с хорошим контрактом на три года