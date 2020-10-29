Российский теннисист Даниил Медведев провел сложный матч, победив в игре второго круга турнира категории ATP 500 в Вене. Посеянный под четвёртым номером россиянин обыграл канадца Вашека Поспишила. Матч завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась один час 59 минут. За это время Медведев сделал 17 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. 81-я ракетка мира Поспишил сделал 14 эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.

Следующим оппонентом Даниила будет южноафриканец Кевин Андерсон.

Турнир в Вене закончится 1 ноября. Действующим чемпионом турнира является Доминик Тим, переигравший финале Диего Шварцмана из Аргентины.

Ранее в четвертьфинал в Вене пробился Андрей Рублев.