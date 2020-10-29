Хавбек «Зенита» Алексей Сутормин выложил в инстаграме фотографию с игре второго тура Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2). Крайний полузащитник вышел на поле на 81-й минуте, выйдя вместо Вильмара Барриоса.

«Спасибо всем, кто нас поддерживает», — написал Сутормин.

Ранее «Зенит» уступил «Боруссии» в гостях со счетом 2:0. Первый гол был забит с пенальти на 78-й минуте Джейдоном Санчо. В добавленное время отличился ЭрлингХоланд.

До этого «Зенит» проиграл еще дважды, уступив бельгийскому «Брюгге» и казанскому «Рубину».

Ближайший матч «Зенит» проведет против «Химок» в воскресенье, 1 ноября. Начало игры в 14.00.