Бразильский форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар будет вне футбола около трёх недель из-за повреждения, полученного накануне в матче с турецким «Истамбулом». Об этом сообщает журналист Мохамед Бухафси..

Журналист отмети, что у футболиста выявлена травма приводящей мышцы. Нападающий получил ее в игре второго тура группового этапа Лиги чемпионов с «Истанбул Башакшехир» (2:0). Бразилец был заменён еще в середине первого тайма. Покидая поле, Неймар рыдал.

Таким образом, из-за травмы Неймар не сыграет в чемпионате Франции с «Нантом» и «Ренном». Кроме того, пропусти матч третьего тура Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг».

Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны» за € 222 млн. В текущем сезоне 28-летний нападающий сыграл четыре встречи в чемпионате Франции и забил два мяча, в Лиге чемпионов — одну игру. Соглашение бразильца с французским клубом действует до лета 2022 года.