Гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят выразил мнение о трассе в Имоле, где в ближайший уик-энд состоится гран-при «Формула-1» после перерыва в 14 лет.

Квят отметил, что очень ждет этот уик-энд. По словам Квята, это впечатляющая трасса, на которой команда немного погонялась перед стартом сезона.

«Я знаком с автодромом по «Формуле-Рено», где выступал восемь лет назад. Это приятный трек старой школы с классными поворотами – здорово, что он вернулся в календарь. Надеюсь, мы будем быстры», — цитирует Квята сайт «Формулы-1»

Квят отметил, что нужно будет быстрее делать выводы, так как из-за ограниченного времени на трассе есть риск не найти идеальные настройки. Российский гонщик подчеркнул, что условия одинаковы для всех.

Ранее Даниил Квят усомнился в своем будущем в «Формуле-1».