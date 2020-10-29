В Москве состоялось столичное дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА встречался со «Спартаком» на стадионе «ЦСКА-Арена» и победил со счётом 3:2 в овертайме (0:0, 1:0, 1:2, 1:0).

Победный гол в овертайме забил нападающий красно-синих Максим Шалунов, сделавший в этой игре дубль. Два балла по системе гол + пса набрал Константин Окулов, у которого на счету две передачи. Вратарь ЦСКА Александр Шарыченков отразил 28 бросков. У «Спартака» забивали бывший игроки СКА — Сергей Широков и Йори Лехтеря.

У ЦСКА эта победа стала третьей подряд. В следующей игре регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в на выезде сыграет с московским «Динамо». «Спартак» в Москве встретися с омским «Авангардом». Оба матча пройдут 1 ноября.