Дортмундская «Боруссия» готовится подать жалобу на «Зенит» в УЕФА по итогам встречи второго тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0). По данным NRZ со ссылкой на Westdeutsche Allgemeine Zeitung, немецкий клуб считает, что на игре, проходившей без зрителей, находились фанаты «Зенита».

На одной из фотографий в интеренете с матча присутствует человек в футболке с надписью Music Hall St. Petersburg on tour. Мужчина находился в ложе прессы. Известно, что Music Hall — группировка фанатов «Зенита».

В «Боруссии» предполагают, что петербургский клуб дал аккредитации на выездную игру Лиги чемпионов нескольким болельщикам. В клубе проводится проверка. Немцы направили соответствующий запрос в УЕФА, который занимается аккредитациями на матчи Еврокубков.