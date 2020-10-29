В игре группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА снова не выиграл. Во втором туре команда Виктора Гончаренко сыграла вничью с загребским «Динамо». Матч проходил на стадионе «ВЭБ Арена в Москве и завершилась без голов — 0:0.

Игрока ЦСКА создали немало моментов, нанеся 25 ударов по воротам, из которых семь пришлось в створ. Хорваты огрызались — семь ударов по воротам (один — в створ).

ЦСКА набрал два очка в двух играх и занимает второе место в группе. «Динамо» Загреб также с двумя очками располагается на третьем месте.

Ранее в матче первого тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА в гостях сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» (1:1). Загребское «Динамо» разошлось миром с голландским «Фейеноордом» (0:0).