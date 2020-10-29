Наставник «Спартака» Доменико Тедеско сильно недоволен решением КДК РФС об отмене красной карточки хавбека «Ростова» Романа Еременко, которое финн схватил в двенадцатом туре РПЛ.

По словам журналиста Максима Алланазарова, Тедеско искренне не понимает, как власти могли принять такое решение. По мнению спикера, Тедеско можно понять, поскольку Еременко является лидером «Ростова».

«С ним на поле и без него это две разные команды. Вот прям очень возмущен Тедеско, поверьте», – написал Алланазаров.

Сам Тедеско не сможет руководить «Спартаком» в ближайшем туре РПЛ с «Ростовом» из-за дисквалификации.

Напомним, Российский футбольный союз (РФС) признал ошибочными действия арбитра Василия Казарцева, который удалил с поля полузащитника «Ростова» Романа Еременко в домашнем матче против «Химок».