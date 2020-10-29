ЦСКА сыграл вторую ничью на групповом этапе Лиги Европы, Андрей Рублев и Даниил Медведев пробились в четвертьфинал турнира в Вене, — эти и другие новости дня на Nevasport.

ЦСКА вновь не смог выиграть в Лиге Европы

В игре группового этапа Лиги Европы УЕФА ЦСКА снова не выиграл. Во втором туре команда Виктора Гончаренко сыграла вничью с загребским «Динамо». Матч проходил на стадионе «ВЭБ Арена в Москве и завершилась без голов — 0:0. Игрока ЦСКА создали немало моментов, нанеся 25 ударов по воротам, из которых семь пришлось в створ. Хорваты огрызались — семь ударов по воротам (один — в створ). ЦСКА набрал два очка в двух играх и занимает второе место в группе. «Динамо» Загреб также с двумя очками располагается на третьем месте.

ЦСКА вырвал победу у «Спартака» в овертайме

В Москве состоялось столичное дерби в рамках регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА встречался со «Спартаком» на стадионе «ЦСКА-Арена» и победил со счётом 3:2 в овертайме (0:0, 1:0, 1:2, 1:0). Победный гол в овертайме забил нападающий красно-синих Максим Шалунов, сделавший в этой игре дубль. Два балла по системе гол + пса набрал Константин Окулов, у которого на счету две передачи.

Медведев пробился в четвертьфинал турнира в Вене, проигрывая по ходу матча с Поспишилом

Российский теннисист Даниил Медведев провел сложный матч, победив в игре второго круга турнира категории ATP 500 в Вене. Посеянный под четвёртым номером россиянин обыграл канадца Вашека Поспишила. Матч завершился со счётом 4:6, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась один час 59 минут. За это время Медведев сделал 17 подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти.

Рублев без борьбы вышел в четвертьфинал турнира в Вене

Россиянин Андрей Рублёв, почти не вспотев, пробился в четвертьфинал турнира в Вене. Его соперником был Янник Синнер из Италии, который отказался от продолжения борьбы уже спустя девять минут после начала поединка. В этот момент россиянин вёл с брейком со счетом 2:1. Интересно, что внешне никаких травм у Синнера не наблюдалось. Соперники, которые впервые встречались друг с другом, провели на корте 9 минут. Так Рублев оформил свою 36-ю победу в сезоне, уступив только семь раз.