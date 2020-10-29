Наставник московского ЦСКА Виктор Гончаренко оценил домашнюю ничью в Лиге Европы с загребским «Динамо» (0:0) в игре второго тура группового этапа Лиги Европы.

По словам Гончаренко, ему сложно говорить какие-то слова в упрек команды. По его мнению, ЦСКА играл качественно и хорошо смотрелся в атаке.

«Сложно говорить, почему не смогли ничего сделать из тех моментов, что были. Где-то торопились с ударом, где-то не хватало последнего паса. Но мы были лучше и ближе к победе», — сказал Гончаренко после матча.

Напомним, что для ЦСКА это уже вторая ничья в Лиге Европы. В первом туре московские армейцы сыграли 1:1 с австрийским «Вольфсбергом».