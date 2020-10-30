Президент промоушена UFC Дана Уайт высказался по поводу возможного возвращения в октагон чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

В эфире CBS Sports Radio Уайт сообщил, что ждет возвращения Хабиба. По словам президента UFC, он говорил с Нурмагомедовым и его командой после боя против Джастина Гэтжи, и российский боец был переполнен эмоциями.

«Он ещё может вернуться и одержать тридцатую победу. В очень этого жду. Так хотел его отец», — сказал Уайт.

Также Уайт отметил, что никто не знает, каким будет возвращение Хабиба Нурмагомедова, если оно-таки состоится.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов объявил о завершении спортивной карьеры после 29-й победы в ММА: россиянин в третий раз защитил титул чемпиона UFC в бою против Джастина Гэтжи.