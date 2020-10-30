Нидерландский боец армянского происхождения Гегард Мусаси победил Дугласа Лиму и завоевал вакантный титул чемпиона Bellator в средней весовой категории.

Турнир Bellator 250 состоялся в ночь с 29 на 30 октября в Анкасвилле, штат Коннектикут, США. Поединок продлился все пять раундов, единогласным решением судей победу одержал Мусаси. Счет 48:47, 49:46, 49:46. В первом раунде Мусаси выполнил тейкдаун, а затем добивание в партере. Затем во втором и третьем раундах Мусаси выступал агрессивнее и наносил больше ударов, чем его противник.

Пояс Bellator в средней весовой категории стал вакантным из-за того, что 37-летний обладатель титула чемпиона Bellator Рафаэль Ловато объявил о приостановке карьеры: у спортсмена проблемы со здоровьем.