Дортмундская «Боруссия» подала просьбу в УЕФА с целью выяснить, как фанаты петербургского «Зенита» смогли попасть на очную встречу команд в Лиге чемпионов.

Информацию об этом сообщает NRZ. Игра в среду, 28 октября, прошла без зрителей, однако по мнению «Боруссии» представители «сине-бело-голубых» сделали аккредитации на игру для нескольких болельщиков. В пресс-ложе во время игры был замечен человек в фанатской футболке «Music Hall St. Petersburg on tour», камеры запечатлели еще четырех людей в капюшонах, которые держали флаг с надписью на русском языке.

УЕФА получил запрос и перенаправил его «Зениту», пока в петербургском клубе разъяснение ситуации не предоставили.

Напомним, матч «Боруссия» — «Зенит» прошел в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершился со счетом 2:0 в пользу «Боруссии».