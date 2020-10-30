Бывший российский биатлонист Евгений Устюгов высказался о решении CAS ADD по своему допинг-делу и ответил, будет ли обжаловать решение CAS в арбитражном суде Швейцарии.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Устюгов отметил, что пойдет до конца в деле против CAS.

«Будем обжаловать несправедливость любыми возможными способами. Еще раз отмечу, что, если бы не влиятельные друзья, которые мне помогают в этом деле, можно было отчаяться», — сказал Устюгов, отметив, что работа адвокатов стоит сотен тысяч долларов, а закончившему карьеру российскому спортсмену без такой помощи свою позицию не отстоять.

Также Устюгов отметил, что был крайне удивлен, когда ознакомился с новыми обвинениями IBU, а также он не соглашался на рассмотрение дела в CAS ADD и не соглашался на применение к его делу новых правил IBU, учитывающих увеличенный срок давности по делу — 10 лет.