Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала, как восстанавливала прыжки после карантина и какие элементы категории ультра-си изучает сейчас.

В интервью ТАСС Акатьева рассказала, что после 2,5-месячного карантина приступила к сбору в Новогорске и успела распрыгать тройные прыжки еще там. «Четверной тулуп и аксель в три с половиной оборота — только когда мы вернулись в «Хрустальный». Это примерно в середине августа», — отметила фигуристка, добавив, что сейчас ей хочется показывать максимум и кататься чисто.

«У меня в планах прыгнуть два четверных тулупа и тройной аксель (в произвольной программе). Еще хочу выучить четверной сальхов», — сказала Акатьева, добавив, что уже заходит в квад-сальхов на тренировках и рассчитывает сделать прыжок в конце сезона на соревнованиях.