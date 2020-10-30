Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала о том, каким тренером является ее наставница Этери Тутберидзе.

В интервью ТАСС Акатьева отметила, что Этери Георгиевна очень любит то, чем занимается, и фигуристке кажется, что только с таким наставником можно достичь по-настоящему великих результатов.

«Она не то чтобы строгая… Знаете, вот именно что справедливая. Когда у тебя прям совсем ничего не получается, она дает такие советы, чтобы ты успокоился и исправил ошибку», — сказала Акатьева, подчеркнув, что Тутберидзе не начинает сильно ругаться, а говорит спокойно и старается поддержать.

Напомним, Софья Акатьева с начала спортивной карьеры тренируется в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70», сейчас фигуристке 13 лет.