Бывший футболист сборной России и клубов РПЛ Игорь Денисов не смог получить работу в академии петербургского «Зенита».

Информацию об этом сообщает телеграм-канал «Рашен Football». Согласно данным источника, Денисов хотел стать тренером в клубной академии, однако ему выписали отказ, это сделал и.о. директора департамента по развитию молодежного футбола Максим Погорелов.

Отмечается, что воспитанник «Зенита» был готов пойти на должность ассистента в команду любого возраста академии, в сентябре клуб обсуждал трудоустройство Денисова, но в итоге отказал ему. Настоящие причины отказа неизвестны. Самого Денисова такое поведение клуба сильно удивило.

Напомним, ранее работу в академии «Зенита» без опыта получил Андрей Аршавин, а позднее проделал путь до директора Департамента по развитию клубного футбола.