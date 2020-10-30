Российский боксер-профессионал, бывший чемпион WBA и IBF Мурат Гассиев высказался о возможном поединке-реванше с украинцем Александром Усиком.

В интервью РИА Новости, Гассиев отдельно отметил поединок с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира. «К сожалению, я проиграл, но в плане эмоций тот бой был самым запоминающимся», — сказал Гассиев, подчеркнув, что ни разу не пересматривал бой с Усиком, поскольку этот день он хочет вычеркнуть из памяти.

В то же время Гассиев отметил, что его не раздражают вопросы про возможный реванш с Усиком, поскольку ему самому было бы интересно провести второй бой против этого боксера.

«На сегодняшний день наши пути в спорте разошлись, у нас разные дороги. Если реванш состоится, то я буду только рад», — заключил Гассиев.

Напомним, бой Мурата Гассиева и Александра Усика состоялся летом 2018 года.