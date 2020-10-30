Главный тренер череповецкого хоккейного клуба «Северсталь» Андрей Разин заболел коронавирусом.

По данным портала РИА Новости, Разин сейчас находится на карантине из-за положительного теста на коронавирус, временно исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Евгений Михалкевич.

Также в социальных сетях «Северстали» появилась информация, что игроки клуба Владислав Кодола и Егор Чижиков занесены в список травмированных.

Отметим, первый матч без главного тренера «Северстали» предстоит сыграть уже сегодня, 30 октября: команда на своей арене принимает подольский «Витязь» в рамках регулярного чемпионата КХЛ. Начало встречи назначено на 19:00 по московскому времени.

На данный момент череповецкая команда идет на 5-м месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ.