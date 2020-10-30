В России за последние сутки было диагностировано 18 283 новых случая заболевания коронавирусом — данные портала стопкоронавирус.рф на утро 30 октября.

Согласно официальным статистическим данным, за последние сутки полностью выздоровели 14 519 заболевших, умерло 355 человек. Число активных случаев, т.е. людей, болеющих в настоящее время — 371 760 человек.

В Москве за последние сутки зафиксировано 5268 случаев заболевания за сутки, в Петербурге новый региональный рекорд: +801 новый заболевший за один день.

Общее число заболевших коронавирусом в России добралось до отметки в 1 599 976 человек, из них выздоровело 1 200 560 человек. Жертвами пандемии в России стали 27 656 человек.

По всей стране было проведено более 59,8 миллионов тестов на коронавирус за время пандемии.

По всему миру число заболевших коронавирусом превысило отметку в 45 миллионов человек, из которых более 8,9 млн — в США, 8,1 млн — в Индии и 5,5 млн — в Бразилии.