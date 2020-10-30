Российский полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев высказал мнение о том, что его коллега по клубу Антон Миранчук уедет в европейский клуб

Слова Игнатьева цитирует портал Sport24.

«Я только за, чтобы его забрали. Главное, чтобы потом кто-то пришел на его замену. Антон — один из лидеров команды», — сказал футболист, отметив, что он уверен — в следующем году Антон Миранчук уедет играть в Европы, если сам этого захочет.

Напомним, в летнее трансферное окно «Локомотив» покинул брат-близнец Антона Миранчука Алексей, который перешел в итальянскую «Аталанту». Футболист уже успел дебютировать за клуб в Лиге чемпионов и забить первый мяч — в ворота датского «Мидтьюлланда».