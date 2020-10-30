Ирландский клуб «Дандолк» установил уникальный рекорд в матче против лондонского «Арсенала» в Лиге Европы.

Игра прошла на стадионе «Дандолка» и завершилась со счетом 0:3 в пользу гостей, однако ирландцам за весь матч удалось не совершить ни одного фола. Статистические данные по нарушениям правил приводятся в «Твиттере» проекта OptaJoe.

Этот рекорд можно будет только повторить, но не превзойти: матч, в котором одна из команд ни разу не сфолила, прошел впервые в Лиге Европы с самого начала ее проведения — с сезона-2009/10. В то же время соперник «Дандолка» — лондонский «Арсенал» нарушил правила в совокупности 20 раз за игру.

На данный момент лидерами в группе В в Лиге Европы являются «Арсенал» и «Мольде», набравшие по 6 очков за 2 тура. «Дандолк» и «Рапид» пока делят 3-4 место, не набрав очков.