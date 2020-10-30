Российский фигурист, призер чемпионата мира 2018 года Михаил Коляда восстановил четверной лутц, а также исполнение прыжка в каскаде с четверным тулупом.

В «Инстаграме» спортивного клуба фигурного катания StartIce появилась видеозапись с исполнением каскада на тренировке.

Ранее фигурист уже прыгал четверной лутц до пропуска сезона-2019/20, однако только сольно, без добавления других прыжков. После перехода летом 2020 года в группу Алексея Мишина от Валентины Чеботаревой Михаил Коляда исполнял на соревнованиях только четверной тулуп — как сольно, так и в каскаде с тройным.

На этой неделе Михаил Коляда примет участие в турнире серии ISU Challenger в Белоруссии — соревнования Ice Star в Минске запланированы на 29 октября — 1 ноября.