В неудачном выступлении «Зенита» в Лиге чемпионов винят Артема Дзюбу. За его могучей спиной в тени остаются другие футболисты команды Сергея Семака, которые играют не лучше и явно не оправдывают ожиданий.

Ярослав Ракицкий

Украинец потерял не только в своем главном козыре — магической передаче с левой ноги. Сейчас он хуже действует при выполнении своих непосредственных обязанностей в обороне. Ярослав опрометчиво выбрасывается вперед. Держит игрока с фланга (как в случае с голом Холанда). И вообще ведет себя очень нервно. Вот кому недостает спокойствия. Ракицкий не привык проигрывать — шутка ли, за его спиной 10 чемпионских титулов национальных первенств. Человек просто не понимает, как ему справляться с поражениями.

Вячеслав Караваев

На долю правого защитника пришлась серьезнейшая нагрузка. В «Зените» на его позиции нет номинального дублера, поэтому Караваев вынужден играть все матчи РПЛ и Лиги чемпионов от звонка до звонка. В первом матче с «Брюгге» ощущалось отсутствие былой легкости, тяжелые ноги Вячеслава никак не могли разбежаться. В матче с «Боруссией» пришла пора психической усталостью — Караваев потерял концентрацию и допустил ненужный фол в своей штрафной, приведший к пенальти.

Вильмар Барриос

Колумбиец всегда выделяется, как один из лучших игроков в составе «Зенита» — его блистательный отборы поражают воображение. Однако в матчах Лиги чемпионов Барриос не был свежим. Видимо, сказалась поездка в сборную Колумбии. Вильмар — явный виновник первого гола «Брюгге», а в игре с «Боруссией» Семак заменил именно его, понимая, что атакующая полезность Барриоса стремится к нулю.

Себастьян Дриусси

Возвращение аргентинца после травмы наверняка очень ждал Сергей Семак. Дриусси крайне полезен в объеме работы, который проделывает, прежде всего, без мяча. Это характеристика за ним осталась. Однако, что касается атакующих действий, игра Дриусси явно оставляет желать большего. Это касается в основном реализации голевых моментов — в матче с «Брюгге» Дриусси не использовал явный эпизод, когда пробил выше ворот. В матче в Дортмунде также имел возможность отличиться, когда головой опередил Бурки — это был единственный шанс «Зенита» забить в этой встрече.