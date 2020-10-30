Турнир UFC 254 стал лишь пятым по количеству проданных PAY-PER-VIEW (PPV) в 2020 году несмотря на то, что главным событием вечера стал титульный бой между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

Информацию об этом сообщает портал Sports Business-Journal. Издание отмечает, что на турнир в Абу-Даби было продано 675 тысяч PPV, из которых 500 тысяч в США и 175 тысяч по остальному миру.

Лучший результат в году стал турнир UFC 251, на котором прошел бой между Камару Усманом и Хорхе Масвидалем, 1,3 млн продаж. Второе место занимает январский турнир с боем Конора Макгрегора и Дональда Серроне (1 млн PPV), третье — турнир UFC 253, на котором чемпионский титул защищал Исраэль Адесанья (700 тыс. PPV).

Источник связывает низкие цифры турнира UFC 254 с неудобным временем проведения боев, поскольку эфир начался на 14:00 по восточно-американскому времени.