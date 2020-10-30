Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова сфотографировалась с группой юных фигуристок в отделении «Хрустальный» школы «Самбо-70».

Совместное фото появилось в «Инстаграме» Марии Пишулиной, фигуристки группы Оксаны Булычевой: на снимке вместе с олимпийской чемпионкой — девять фигуристок младшей группы «Хрустального».

Напомним, Алина Загитова пока не возобновляла карьеру, однако она поддерживает форму для участия в ледовых шоу и посещает тренировки в группе Этери Тутберидзе. Не так давно фигуристка показала отрывок из нового показательного номера «Эсмеральда«, который исполнит на шоу «Влюбленные в фигурное катание», мероприятие пройдет 6-7 ноября в Москве.