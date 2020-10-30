Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клэбо запретил своей девушке выходить из дома, потому что боится заразиться коронавирусом.

В интервью VG Клэбо заявил, что все его близкие соблюдают жесткий карантин перед стартом сезона на Кубке мира. Девушка лыжника Пернилла Досвик не выходит из дома и перешла на дистанционное обучение в университете. Если Досвик приходится контактировать с людьми, то Клэбо отправляет ее к родителям на несколько дней и ждет проявления симптомов болезни.

«Меньше всего я хочу заразиться COVID-19. Это ставит под угрозу всю мою карьеру, ведь неизвестно, каковы долгосрочные эффекты заболевания», — заявил Клебо, подчеркнув, что для продолжения успешной карьеры в лыжных гонках ему нужно оставаться циничным.