Бывший футболист сборной России по футболу Игорь Денисов отреагировал на слухи о том, что пытался устроиться тренером в академию «Зенита», но у него не вышло.

В интервью «Спорт-Экспрессу» Денисов отметил, что слухи про академию «Зенита» — это перебор даже для него. «Сначала писали, что я просто хочу в академию «Зенита», потом — что веду переговоры. Теперь — что я чуть ли не приполз на коленях, а меня не взяли», — сказал Денисов, подчеркнув, что давно живет с семьей в Москве, поэтому работа в Петербурге для него неактуальна.

Также Денисов подчеркнул, что для работы тренером, даже детским, требуется лицензия, а у него такой нет.

«Я не собираюсь тренировать ни «Зенит», ни «Динамо», ни «Манчестер Юнайтед», — сказал Денисов, предложив «Зениту» дать опровержение этой информации, иначе подобный бред никогда не закончится.