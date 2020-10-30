Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова выучила каскад из тройного акселя и тройного тулупа.

В официальном «Инстаграме» академии «Ангелы Плющенко» появилось новое видео с тренировки, на котором Александра Трусова прыгает тройной аксель и прицепляет к нему тройной тулуп. Ранее фигуристка прыгала этот элемент ультра-си только сольно.

Напомним, Александра Трусова впервые исполнила тройной аксель на соревнованиях в октябре 2020 года, прыгнув его в короткой программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве. Элемент был исполнен без чистого выезда, поэтому фигуристке не прибавили за него доп. баллы. Ранее она делала попытки исполнить этот прыжок на соревнованиях, однако они завершались падениями.