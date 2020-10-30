В очередном матче регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» будет принимать «Амур». Матч пройдет на арене «Нефтехимик» 30 октября. Начало встречи — в 19:00 по московскому времени.

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» в данный момент времени успел сыграть 18 матчей в рамках регулярного чемпионата. Данные встречи оказались для коллектива из Нижнекамска достаточно нестабильными и клуб заработал всего 12 очков.

Открывающие матчи в рамках Восточной конференции обошлись двумя разгромными поражениями. Сперва хоккеисты не справились с «Салаватом Юлаевым» и проиграли со счётом 1:4, а затем и проиграли «Металлургу» Мг с аналогичным результатом.

Подопечные Михаила Кравеца сумели разбавить свои поражения победами. Сначала обыграли в близкой борьбе «Ак Барс» со счётом 3:2, а затем взяли реванш над «Металлургом» Мг и закрыли эту встречу со счётом 4:3.

В период прошлых недель с 18 по 24 октября команда из Нижнекамска проиграла четыре матча подряд. Сначала против «Трактора», встреча закончилась со счётом 3:6, потом против «Автомобилиста» (2:5), «Локомотива» (1:5) и «Ак Барсу» (2:3).

«Амур»

Хабаровцы в данный момент времени находятся на девятом месте в Восточной конференции. Клуб уже успел отыграть 23 матча, однако в своём арсенале имеют всего 16 очков.

Коллектив достаточно слабо играет в обороне и если проигрывает поединки, то с большим количеством забитых шайб. «Амур» пропустил 75 голов в свои ворота и это является самым худшим показателем среди всех команд.

Недавно клуб успел обыграть «Сочи» в невероятно близкой борьбе. Встреча закончилась в послематчевых бросках, где игроки забили 3 гола. Яркими матчами также были встречи против «Йокерита», которая закончилась победой «Амура» со счётом 4:1 и невероятно разгромный матч против «Ак Барса» (7:1).

Прогноз и ставка

На победу «Нефтехимика» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.95, на ничью — 4.20, а на победу «Амура» — 3.28.

Аналитики считают, что матч между этими двумя командами будет достаточно равным и делать прогноз на «Нефтехимика» нецелесообразно. Именно поэтому предлагают к рассмотрению ставку на победу «Амура» с коэффициентом 3.28.