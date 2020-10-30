Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал о том, что мог покинуть клуб летом 2020 года.

Слова Тедеско цитирует портал Sport24. Тедеско отметил, что для него работа в «Спартаке» — это честь, а в прессе ходят лишь слухи о том, что он хочет вернуться в Бундеслигу.

Да, это хороший пример того, что происходило на этой неделе. Разговоры о контракте удивляли меня много раз. Для меня честь — работать в таком большом клубе. Много несостоятельных слухов, что я хочу вернуться в Германию и работать в Бундеслиге. Если бы я действительно этого хотел, я бы уже это сделал.

«У меня были предложения после увольнения из «Шальке», в момент перехода в «Спартак», а летом у меня также была возможность покинуть клуб, но мое решение — быть здесь», — сказал Тедеско, подчеркнув, что хорошо пообщался с владельцем клуба, а предложения о контракте пока не было, поскольку до окончания текущего еще много времени.